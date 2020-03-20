В связи с распространением пандемии коронавируса во всех странах, в Азербайджане принимаются самые серьезные и неотложные меры. Мероприятия, осуществляемые сегодня правительством, находятся под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, об этом в сказала журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева. Она отметила, что каждая госструктура принимает необходимые меры для осуществления возложенных на нее обязанностей. МИД и дипломатические представительства за пределами страны осуществляют серьезную деятельность в этой сфере.

Абдуллаева сообщила, что горячая линия министерства круглосуточно работает по телефонам 596 94 41, 596 94 42, 596 94 43, 596 94 44, 596 94 45, 596 94 46, с 9:00 до 21:00 обращения принимаются в министерстве, а с 21:00 до 09:00 обращения перенаправляются на мобильные телефоны сотрудников, которые отвечают на вопросы на дому. Параллельно действует и электронная почта МИД Азербайджана — [email protected]

Представитель МИД сообщила, что в министерство поступают звонки как из-за рубежа, так и внутри страны. Все обращения направляются в Оперативный штаб при Кабинете министров. Помимо этого МИД поддерживает регулярную связь с посольствами и консульствами за пределами страны, собирает информацию о ситуации в этих странах.

Minval.az