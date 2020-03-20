Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию об исключении имени гражданина Ирана, журналиста Миргасыма Момени из «Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».

Как сообщили в МИД, гражданин Ирана, журналист Миргасым Момени обратился с письмом в министерство иностранных дел, в котором попросил исключить его из «Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».

В своем письме Миргасым Момени отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы страны, указал, что не был проинформирован о последствиях визита и что в будущем воздержится от незаконных визитов на оккупированные азербайджанские территории.

Обращение гражданина Ирана было рассмотрено в установленном порядке и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.

Minval.az