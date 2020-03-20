Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2020 года составили 8 млрд 301,5 млн манатов, что на 8,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-феврале 2020 года составила 2,8%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-феврале текущего года увеличились на 8% — до 834 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 7 млрд 475,9 млн манатов, что на 8,3% выше показателя за аналогичный период 2019 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2019 году увеличились на 7,4%.

Minval.az