Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report.

В первую десятку вошли также Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. США расположились на 18-м месте, Германия — на 17-м, а Великобритания и Франция заняли 13-ю и 23-ю строчки соответственно.

Азербайджан занял 89 место в рейтинге, Россия 73, Армения — 116, Грузия — 117, Турция — 94 место.

Самыми несчастливыми странами, по мнению ООН, стали Афганистан (последняя строчка рейтинга), Южный Судан, Зимбабве, Руанда, Центральноафриканская Республика, Танзания, Ботсвана, Йемен, Малави и Индия.

Доклад World Happiness Report ежегодно составляет подразделение ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 156 стран и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье ООН выпустила в 2012 году.

Minval.az