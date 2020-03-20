В Азербайджане на время возобновлено движение внутренних пассажирских поездов.

Об этом сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Учитывая обращения пассажиров, желающих посетить регионы в выходные дни, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» возобновляет движение всех внутренних пассажирских поездов.

Начата продажа билетов на поезда Баку-Бёюк Кясик, Баку-Кёчарли-Балакен, Баку-Астара-Горадиз, скоростной поезд Баку-Гянджа, отправляющихся в путь 20 марта.

До сведения пассажиров доводится, что поезда вернутся в обратном направлении 20 и 21 марта без пассажиров.

Minval.az