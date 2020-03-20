Кабинет министров Азербайджана вынес постановление об учреждении Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты со статусом публичного юридического лица при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, постановление подписал премьер-министр Али Асадов с целью обеспечения исполнения части 1.1 Указа Президента Азербайджана «Об учреждении Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана» от четвертого июля 2019 года № 775.

Постановлением утверждены устав и структура Национальной обсерватории. Количественный предел числа работников определен в размере 70 штатных единиц.

Уставной фонд Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты составляет один миллион манатов и формируется за счет фонда страхования от безработицы.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено осуществить государственную регистрацию публичного юридического лица «Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты» в соответствии с законом Азербайджана «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц».

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