Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.
Поздравления опубликованы на ее официальной странице в Instagram.
«Дорогие соотечественники!
⠀
Выражаю глубокую благодарность каждому из вас за полные любви искренние поздравления и добрые пожелания по случаю праздника Новруз. От всей души поздравляю наш народ с праздником, желаю всем крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения!
⠀
Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый дом, в каждый очаг счастье и здравие, а нашей стране – мир, благополучие и новые успехи!» — говорится в обращении Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Əziz həmvətənlər! ⠀ Novruz bayramı münasibətilə ünvanladığınız sevgi dolu səmimi təbriklərinizə, xoş arzularınıza görə hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün xalqımızı bayram münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hamıya möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, bayram əhval-ruhiyyəsi arzulayıram! ⠀ Qoy təbiətin oyanması və yeniləşməsinin rəmzi olan bu bayram ürəklərdə ancaq saf niyyətlər, xoş duyğular oyatsın, hər evə, hər ocağa səadət və sağlıq, ölkəmizə sülh, əmin-amanlıq və uğurlar gətirsin! ⠀ Дорогие соотечественники! ⠀ Выражаю глубокую благодарность каждому из вас за полные любви искренние поздравления и добрые пожелания по случаю праздника Новруз. От всей души поздравляю наш народ с праздником, желаю всем крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения! ⠀ Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый дом, в каждый очаг счастье и здравие, а нашей стране – мир, благополучие и новые успехи!