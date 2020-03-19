Мониторинги, проведенные 18-19 марта для контроля качества атмосферного воздуха специалистами Национального мониторингового департамента по охране окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов в Баку и на Абшеронском полуострове, выявили, что погода существенно меньше загрязненная в сравнении с предыдущими днями.

Об этом сказал завотделом министерства Расим Саттар-заде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в воздухе заметно уменьшилось содержание оксидов азота, углерода и серы, а также частиц пыли и углеводородов.

Он добавил, что показатели последних двух дней в сравнении с прежними показателями дают основание говорить, что число вредных элементов уменьшилось на 40-50 процентов: «Причина в том, что в последние дни в столице уменьшилось движение транспортных средств и ограничена работа объектов общепита».

Завотделом добавил, что северный и северо-западный ветра, дувшие последние три дня, и благоприятная влажность создали условия для интенсивного рассеивания загрязняющих газовых примесей, положительно повлияв на качество погоды.

Сегодня утром в воздухе заметнее ощущалось содержание кислорода.

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