Кабинет министров Азербайджана 19 марта провел очередное заседание касательно распоряжения Президента Ильхама Алиева о ряде мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства.

Как сообщает Trend, на заседании под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены вопросы о принятии срочных и неотложных мер, защите макроэкономической стабильности и обеспечении фискальной устойчивости, укреплении социальной защиты населения, поддержке предпринимательской деятельности и экономического роста, укреплении устойчивости экономики страны к внешним воздействиям, определении источников финансирования принимаемых мер и даны соответствующие поручения.

Рабочим группам поручено представить предложения для разработки единого плана мероприятий.

Minval.az