Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Уголовный кодекс Азербайджана.

Согласно статье 139-1 (Нарушение режима против эпидемии, режима санитарной гигиены и карантина), добавленной в Кодекс, за нарушение режима санитарии, гигиены и карантина, приведшее к распространению заболевания или спровоцировавшее реальную угрозу этого, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 2500 до 5000 манатов, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если аналогичные действия приведут к смерти человека или другим тяжелым последствиям, то наказание предусматривает ограничение или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Minval.az