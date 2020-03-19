Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».
Документ предусматривает проведение проверок в частных медицинских учреждениях Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».
Документ предусматривает проведение проверок в частных медицинских учреждениях Азербайджана.
Дата: 2020/03/19 20:26
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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