«Среди личного состава, заключенных и арестованных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, случаев заражения коронавирусом не выявлено».

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Министерства юстиции.

«В учреждениях Пенитенциарной службы и других структурах Министерства юстиции осуществляются комплексные профилактические мероприятия с целью своевременного пресечения угрозы коронавирусной инфекции (COVİD-19). В связи с этим на основании соответствующего плана, на контрольно-пропускных пунктах пенитенциарных учреждений созданы санитарные посты, оснащенные индивидуальными средствами защиты, приборами дистанционного измерения температуры, дезинфекционным оборудованием. Все лица и транспортные средства, проникающие на территорию этих учреждений, проходят санитарно-очистительные процедуры, с ними проводится обширная просветительская работа. Для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции проникновение граждан в пенитенциарные учреждения, проведение ими свиданий с заключенными и арестованными, а также прием посылок временно прекращены. Пропуск сотрудников и других имеющих к ним отношение лиц (адвокатов, следователей, врачей и т.д.) осуществляется в особом режиме. Руководство министерство осуществляет контроль над выполнением этих мер. Для периодического изучения ситуации создана мониторинговая группа, в состав которой входят ответственные работники министерства и представители Общественного комитета при министре юстиции. Члены мониторинговой группы побывали в пенитенциарных учреждениях и поинтересовались осуществляемыми в них профилактическими мерами, условиями содержания заключенных, их обеспечением лекарствами и медикаментами, питанием. Было установлено, что питание заключенных осуществляется в соответствии с нормами, установленными законодательством, в этом плане от лиц, отбывающих наказание и их родственников, никаких жалоб не поступило. Заключенные и арестованные пользуются и услугами торговых киосков, функционирующих в учреждениях и обеспеченных товарами повседневного спроса. С целью осуществления контроля над деятельностью пенитенциарных учреждений проводятся периодические мониторинги», — говорится в сообщении.

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