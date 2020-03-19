Ильхам Алиев распорядился о создании рабочих групп в связи с коронавирусом

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева о ряде мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства, созданы 4 Рабочие группы.

Рабочая группа, которая будет создана для оценки влияния пандемии на экономику Азербайджана, должна утвердить соответствующие критерии для определения перечня отраслей экономической деятельности, которые могут быть затронуты пандемией, юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации как юридическое лицо, подготовить соответствующие предложения в целях снижения негативного влияния пандемии на бизнес-среду страны в ближайшие и недалекие сроки, а также поддержки продолжения экономического роста в стране в этот период. Она должен определить сумму предполагаемого ущерба юридических и физических лиц и представить в Кабинет Министров.

Рабочей группе, создаваемой под руководством Министра финансов, поручено подготовить и представить в Кабинет министров соответствующие предложения по государственной поддержке отраслей экономической деятельности, юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые могут пострадать от пандемии.

Рабочая группа, созданная под руководством Министра труда и социальной защиты населения, представит Кабинету Министров предложения по социальной защите наемных работников и оказанию им государственной поддержки, усилению мер занятости в ближайшее и недалекое время, усилению социальной защиты малоимущей части населения страны в связи с проблемами, указанными в настоящем распоряжении.

Рабочей группе, созданной под руководством председателя Центробанка, поручено провести оценку возможного негативного воздействия пандемии на банковский сектор и макроэкономическую среду Азербайджана, подготовить и представить в Кабинет Министров предложения по дополнительным мерам, которые должны быть реализованы для поддержания макроэкономической стабильности в стране, поддержки курса маната и потребительских цен.