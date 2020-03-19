По поручению вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанской молодежной организации России Лейлы Алиевой оказана помощь в возвращении на родину азербайджанских граждан, обучающихся в России.

Как сообщает АПА, в связи с ростом риска распространения коронавируса, азербайджанские студенты, покинувшие общежития российских вузов, обратились за помощью в АМОР.

Согласно поручению председателя Организации Лейлы Алиевой, этим студентам была оказана помощь, были оплачены расходы, связанные с их возращением на родину.

Minval.az