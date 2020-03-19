Министр образования Джейхун Байрамов сделал видеообращение к родителям и учащимся.

Как сообщает АПА, в своем обращении министр отметил, что принимаются шаги по дистанционному обучению для того, чтобы дети не отставали в учебе, эффективно проводили время во время вынужденных каникул из-за коронавируса.

С 11 марта на телеканалах «Mədəniyyət» и «ARB Günəş» началось вещание теле-уроков в рамках программы «Dərs vaxtı». Теле-уроки охватывают все классы и большинство предметов.

Министр выразил надежду, что учащиеся пользуются этой возможностью, выполняют задания в домашних условиях, и будут готовы к занятиям в классах после каникул.

Minval.az