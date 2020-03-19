В соответствии с проводимой Центробанком политикой чистых денег были установлены особые требования к коммерческим банкам, которым поручено не выпускать в повторное обращение поступившие купюры и передавать их в Центральный банк для обработки в соответствии со стандартами.

Как сообщили АПА в Центральном банке Азербайджана, купюры, переданные коммерческими банками в Центральный банк, а также устаревшие, загрязненные и пришедшие в негодность в обращении купюры, собираются и хранятся в Центральном банке в специально отведенных местах и периодически дезинфицируются.

До выпуска в обращение денежных знаков, в Центральном банке они очищаются от пыли в специальном оборудовании путем воздушных потоков высокого давления, стерилизуются от грязи, проходя через специальные инфракрасные и ультрафиолетовые излучения и системы с высоким температурным режимом.

Тем не менее, купюры также могут быть источником потенциального риска заражения коронавирусной инфекцией, поскольку за пределами банковской системы существует значительный объем денежной массы. В связи с этим, с целью минимизации рисков заражения, Центральный банк рекомендует населению и субъектам бизнеса максимально ограничить использование наличных денег, отдавать предпочтение безналичным платежам.

Minval.az