В Азербайджане сейчас не наблюдается пандемической ситуации в связи с коронавирусом, взволновавшим весь мир. Об этом сказала вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Ирада Гусейнова.

По ее словам, ситуация в связи с инфекцией коронавируса находится под серьезным контролем главы государства.

«Похвально, что в Азербайджане в условиях тесного сотрудничества с ВОЗ принимаются превентивные меры борьбы против коронавируса, носящие социально-спасательную нагрузку. В результате объединения государством правительственных структур, общества и ресурсов и внедрения комплекса своевременных и целенаправленных превентивных мер, было предотвращено распространение в стране охватившего мир нового коронавируса, взяты под полный контроль представляющие угрозу миграционные процессы, случаи, которые могут спровоцировать карантинную процедуру, среди населения на высоком уровне организована просветительская работа.

Все госорганы, соответствующие организации и специалисты сконцентрированы на общей цели и мобилизованы на защиту здоровья народа. Борьба против коронавируса требует сотрудничества общества и государства, тесную кооперацию, Азербайджан может показать пример подобной солидарности», – передает ее слова «Репорт».

Minval.az