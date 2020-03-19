В Азербайджане ограничивается передвижение перегруженных автомобилей по дорогам, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Сообщается, что в ходе контрольно-просветительских мероприятий выявляются водители, нарушающие требования по весу и параметрам грузов, которые разрешено перевозить на крупногабаритных и тяжелых транспортных средствах, перегруженные транспортные средства не пропускаются, производится выгрузка грузов, превышающих норму, водителей предупреждают об административной ответственности за нарушения.

Однако, несмотря на принимаемые меры и предупреждения о том, что в результате перегрузки крупногабаритные и тяжелые транспортные средства причиняют ущерб автомобильным дорогам, создают опасность для других участников дорожного движения, по дорогам по-прежнему проезжают перегруженные транспортные средства.

Minval.az