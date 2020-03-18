В православных церквях на территории Азербайджана в рамках борьбы с распространением инфекции коронавируса временно приостановлены богослужения.

Об этом азербайджанскому интернет-порталу 1news.az заявил пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, протоиерей Константин Поминов.

По его словам, со среды, 18 марта, во всех церквях, находящихся в ведении епархии, временно приостановлены все богослужения.

«В то же время не запрещено индивидуальное посещение православных храмов. Во всех церквях ежедневно проводится дезинфекция», — подчеркнул К.Поминов.

Отметим, что накануне, 17 марта, в Азербайджане в рамках борьбы с распространением коронавируса были введены ограничения на посещение мечетей и мест поклонения.

Minval.az