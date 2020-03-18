Начиная с 00:00 этой ночи будет ограничен въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район автомобилей и их пассажиров, зарегистрированных в иных городах и районах республики.

Как говорится в сообщении главы пресс-службы МВД Эхсана Захидова, уже установлены полицейские посты на въездах в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, известное решение Оперативного штаба при Кабмине вступит в силу с 00:00 этой ночи.

Э.Захидов также выразил отношение распространенным в соцсетях сообщениям о возможности въехать в указанные населенные пункты объездными дорогами. По его словам, полицейские кордоны выставлены и на объездных дорогах.

Представитель МВД отметил, что автомобили и пассажиры, зарегистрированные в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, могут беспрепятственно выезжать в другие города и районы республики.

Э.Захидов попросил граждан соблюдать решения Оперативного штаба.

Minval.az