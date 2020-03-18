Объем торгового оборота между Азербайджаном и Россией в январе-феврале 2020 года составил 347 123,1 тыс. долларов США, что на 6 611 тыс. долларов или на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По подсчетам АПА, проведенным на основании опубликованных Государственным таможенным комитетом показателей, за отчетный период объем экспорта увеличился на 2 789,6 тыс. долларов или на 3,1% и составил 91 525,4 тыс. долларов, а объем импорта увеличился на 3 821,4 тыс. долларов или на 1,5% и составил 255 597,7 тыс. долларов. Таким образом, импорт превысил экспорт в 2,8 раза.

За отчетный период сформировалось отрицательное торговое сальдо в 164 072,2 тыс. долларов, что на 1031,9 тыс. долларов или на 0,6% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

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