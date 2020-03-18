Наша основная цель заключается в создании прекрасных возможностей, комфортных условий для людей.

Как передает Trend, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на открытии после реконструкции части Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги.

«В целом, дела в транспортном секторе идут хорошо. Большие успехи были достигнуты и в прошлом, и в нынешнем году. Прокладка как железных, так и автомобильных дорог – вся эта работа, считаю, ведется на самом высоком уровне. В нынешних условиях основная задача заключается в дезинфекции вагонов. Данной сфере необходимо уделять очень большое внимание, так как сегодня весь мир страдает от коронавируса», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан принял превентивные меры в этом направлении.

«Именно поэтому распространение коронавируса в нашей стране в настоящее время не получило широкого размаха. Но это такое зло, от которого ни одна страна не может считать себя полностью за страхованной. Кризис, переживаемый сегодня даже в самых развитых странах, налицо. Поэтому всем гражданам следует быть ответственными, уделять внимание личной гигиене. Вместе с тем, структуры, занимающиеся общественными работами, общественным транспортом, также должны с полной ответственностью проводить эту работу, осуществлять полную дезинфекцию, чтобы случаев заражения было не много. Конечно, в настоящее время наши границы закрыты. Однако ни одна страна не закрыла границы для грузоперевозок. Поэтому мы будем продолжать работу в области грузоперевозок. Уверен, что наше государство и народ с честью преодолеют и это испытание», — сказал глава государства.

Minval.az