Кабинет министров предпринимает оперативные шаги в направлении сведения к минимуму возможного негативного воздействия коронавируса на экономику.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, комментируя пакет предложений, которые будут подготовлены для сведения к минимуму возможного ущерба предпринимателям, передает Тренд.

По его словам, такие шаги правительства заслуживают одобрения.

“Учитывая принятые в Азербайджане меры по социальной изоляции, для пресечения распространения коронавируса, крайне позитивно, что также предпринимаются шаги для сведения к минимуму возможного ущерба предпринимателям. В связи с этим правительство готовит пакет предложений, наряду с этим также предусматривается расширение особой поддержки предпринимателям. Естественно, принятые в стране меры по социальной изоляции не могут не сказаться на деятельности предпринимателей. В частности наблюдается снижение оборота предпринимателей, действующих в сфере общественного питания, туризма и услуг. Например, применение ограничений в проведении свадебных торжеств в течение месяца влияет как на доходы владельцев домов торжеств, так и их работников. Помимо этого, ограничения сказываются и на деятельности компаний сферы туризма. Целью заседания Кабинета министров стало именно сведение к минимуму такого воздействия и усилению предпринимателям государственной поддержки», — сказал Вугар Байрамов.

Депутат сообщил, что было предложено внести в Пакет поддержки ряд предложений.

Minval.az