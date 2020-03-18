В Милли Меджлисе временно приостановлен прием граждан.

Это нашло отражение в распоряжении, подписанном председателем парламента Сахибой Гафаровой о мероприятиях, которые считается необходимым осуществить в Милли Меджлисе в рамках борьбы с коронавирусом (COVİD-19).

Отделу по приему граждан и их обращений Аппарата Милли Меджлиса поручено временно приостановить прием граждан в Милли Меджлисе.

Согласно распоряжению, помощники депутатов Милли Меджлиса должны принимать обращения избирателей на избирательных округах по телефону и интернету без непосредственного контакта с ними.

Minval.az