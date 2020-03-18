ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) расширит число населенных пунктов на Абшероне, охваченных железной дорогой, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. АЖД в среду при участии президента Алиева полностью ввело в эксплуатацию кольцевую железную дорогу Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт.

«Однако, работы будут продолжены. АЖД представило мне сегодня карту, где отражены их будущие планы. Планируется прокладка железных дорог и в другие поселки, села, готовятся проекты. Мы регулярно проводим эти работы, чтобы большинство поселков Абшеронского полуострова были охвачены железной дорогой», — сказал Алиев, передает «Интерфакс».

Эксплуатационная длина железной дороги Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт составляет 91 км, с учетом протяженности станционных дорог – 198 км. В мае 2019 года АЖД ввело в эксплуатацию железную дорогу станция Баку-Пассажирская – Кешлы-Кероглы-Бакиханов-Сабунчи, в ноябре того же года – Сабунчи-Забрат-1-Забрат-2-Маммедли-Пиршаги.

В настоящее время электропоезда курсируют по железной дороге Баку (ст. Баку-Пассажирская) — Сумгайыт протяженностью 84 км, запущенной с 12 сентября 2016 года, и по направлению Сабунчи.

Minval.az