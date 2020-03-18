Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев и руководящий состав министерства продолжили посещение ряда воинских частей, дислоцированных на передней линии.

Были проведены встречи с личным составом воинских частей в прифронтовой зоне, осмотрены здания штабов, солдатские казармы, медпункты и другие военные объекты, а также боевая бронетехника, авиационная эскадрилья и другие средства военного назначения, имеющиеся на вооружении подразделений, передает пресс-служба Минобороны.

В ходе встреч после ознакомления с созданными здесь условиями, генерал-полковник З.Гасанов и генерал-полковник М.Алиев передали военнослужащим поздравления Верховного Главнокомандующего по случаю праздника Новруз.

На встрече были затронуты вопросы улучшения социально-бытовых условий военнослужащих и отмечено, что эти работы будут и впредь продолжены. Военнослужащие и члены их семей выразили благодарность Верховному Главнокомандующему за проявленные государством внимание и заботу.

Затем генерал-полковник З.Гасанов и генерал-полковник М.Алиев, встретились с гражданским персоналом, работающим в воинской части, поинтересовались обеспечением личного состава, и поздравив их с праздником, пожелали успехов в работе.





Minval.az