«Продажа билетов прекращена в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Деньги за каждый заранее купленный билет будут возвращены. Мы возместим пассажирам расходы».

Как передает Report, об этом в эфире передачи ATV Aktual на телеканале ATV сказал вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) по организации полетов Ильхам Амиров.

«Сегодня перед кассами наблюдается очередь. Рекомендовал бы пассажирам, вернуть их онлайн. Большинство этих пассажиров приобрели билеты через интернет. Сейчас они могут этим же путем, не выходя из дома, вернуть билеты онлайн и забрать свои деньги. В таком случае им не понадобится выходить из дома, и перед кассами не будут возникать очереди», — отметил И.Амиров.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса AZAL временно приостановил полеты по ряду направлений.

Minval.az