Пять богатейших российских бизнесменов потеряли $ 15,3 млрд с начала марта, сообщает Forbes.

По данным издания, на $ 4,4 млрд сократилась оценка активов, подконтрольных совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину. Сейчас она составляет $ 21,6 млрд, в конце февраля — $ 26 миллиардов. Акции компании с того момента подешевели на 19% и во вторник торговались на уровне 16 450 рублей.

Акции «Лукойла», бенефициаром которого является Вагит Алекперов, упали за этот же период на 26% и сейчас торгуются по цене 4 187 рублей за штуку. Его состояние за этот же период сократилось на $ 3,8 млрд до $ 19,4 миллиарда.

Леонид Михельсон, председатель правления и основной владелец «Новатэка», с начала месяца потерял $ 3,3 миллиарда. Акции газовой компании за этот период снизились на 18% до 794,8 рубля.

Металлург Владимир Лисин, совладелец НЛМК, с начала весны потерял $ 1,9 млрд — его состояние сократилось до $ 19,4 миллиарда. Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов — $ 2 млрд, его активы сейчас оцениваются в $ 17,9 миллиарда.

Minval.az