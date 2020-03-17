В целях предотвращения возможной опасности, вызванной коронавирусом, в Азербайджане введены ограничения на посещение мечетей и мест поклонения.

По полученной Report информации, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем заседании с участием полномочных представителей Совета казиев Управления мусульман Кавказа.

Было отмечено, что с учетом серьезной опасности, вызванной коронавирусом, и запрета массовых мероприятий в Азербайджане для предотвращения распространения инфекции на территории страны, посещение мечетей и мест поклонения в стране и совершение здесь религиозных обрядов временно запрещается.

Верующих просят исполнять указанное решение.

Minval.az