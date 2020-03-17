В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал 146 862,56 тонн нефтепродуктов стоимостью 65 417,92 тыс. долларов США.

По подсчетам АПА, проведенным на основании показателей Государственного таможенного комитета, за отчетный период объем экспортированных Азербайджаном нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 58,6%, их стоимость – на 35%.

Напомним, в течение 2019 года Азербайджан экспортировал 979 717,81 тонн нефтепродуктов (снижение на 3,5%) стоимостью 462 789,87 тыс. долларов США (снижение на 11,1%).

Minval.az