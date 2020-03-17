Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства 17 марта совершил чартерный рейс Баку-Анкара-Баку для возвращения граждан Азербайджана с территории Турции.

Как сообщили в пресс-службе компании, этим рейсом были доставлены на родину 157 граждан Азербайджана.

Напомним, что это уже третий чартерный рейс с Турции — ранее, 15 и 16 марта, из Стамбула в Баку было доставлено 711 граждан Азербайджан. Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников на родину.

Гражданам Азербайджана, желающим вернуться на родину, необходимо обращаться в посольства или консульства по месту нахождения.

Minval.az