Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Акифа Туран оглу Меликова орденом «За службу Отечеству» второй степени за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской музыкальной культуры.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Акифа Туран оглу Меликова орденом «За службу Отечеству» второй степени за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской музыкальной культуры.
Дата: 2020/03/17 16:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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