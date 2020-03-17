Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Акифа Туран оглу Меликова орденом «За службу Отечеству» второй степени за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской музыкальной культуры.

Minval.az