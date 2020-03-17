Минобразования Азербайджана прокомментировало распространенную информацию о приостановке учебного процесса в общеобразовательных заведениях страны.

Это безосновательная и ложная информация, сказал во вторник Trend заведующий сектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов.

Валехов посоветовал доверять только заявлениям официальных источников, и не придавать значения недостоверной информации: «В случае новой информации об изменениях в учебном процессе общественность будет официально проинформирована об этом».

Minval.az