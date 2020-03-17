С учетом информации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана от 13 марта 2020 года о мерах в направлении недопущения распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19, SOCAR до 29 марта 2020 года приостанавливает прием граждан.

Согласно информации, поступившей из SOCAR, в указанный период обращения будут приниматься по телефону (012) 521-01-30. Граждане также могут направлять свои обращения на электронную почту Госнефтекомпании [email protected] socar.az, а также пользоваться услугой электронного письма на портале SOCAR (www.socar.az).

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