Похоже, коронавирус поражает не только людей, вынужденных сидеть в карантине, но и экономику, страдающую от вынужденной просидки граждан страны в карантине.

Вот уже неделю по городу ходят слухи о том, что из-за коронавирусной инфекции временно закрылось очень много предприятий, многие люди остались без средств к существованию. Но самое страшное не это: граждане, которые брали деньги в кредит, лишились возможности выплачивать долги банкам. Кроме того, в панике азербайджанские бизнесмены, как манны небесной ждущие решения Кабмина о разработке пакета помощи азербайджанским предпринимателям, несущим убытки в связи с мерами по предотвращению распространения COVİD-19, так как приостановка деятельности кинотеатров, развлекательных центров, спортивных залов, запрет проведения всех свадебных торжеств на территории страны, поминальных церемоний в церемониальных залах и палатках, массовых мероприятий в ресторанах и кафе, а также приостановка деятельности клубов и баров после 21:00, неминуемо и очень сильно ударит по карману владельцев этих заведений.

Понятно, что подождать стоит, так как уже началась тенденция стимуляции экономики лидерами тех или иных стран.

Так, президент Польши Анджей Дуда на своей официальной страничке в Twitter заявил о намерении инициировать процедуры смягчения условий выплаты кредитов. Подобный шаг – это реальная мера борьбы со сложившимися в стране негативными для экономики последствиями распространения нового коронавируса.

Отметим, что в Польше на данный момент зафиксировано 25 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина.

Далее, с утра распространилась новость о том, что для стабилизации европейской экономики на фоне эпидемии коронавируса министры финансов стран ЕС согласовали применение фискальных мер на уровне около процента от ВВП в 2020 году. Их начнут использовать в дополнение ко всем остальным способам поддержки. Об этом говорится в заявлении Еврогруппы. Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства стран ЕС договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП.

Кроме того, правительство и Центральный банк России подготовили совместный пакет мер по поддержке населения и бизнеса в период эпидемии коронавируса. В частности, власти России обновят список системно значимых компаний и будут следить за их финансовым состоянием; ограничат штрафы для исполнителей госконтрактов; отсрочат взыскание налогов с турфирм и авиакомпаний; расширят программу льготного кредитования малых и средних предприятий; будут оплачивать гражданам пребывание в обязательном карантине через больничные листы.

Получается, что лед тронулся и если такие инициативы масштабно разворачиваются, то и наши граждане могут дождаться аналогичного шага от правительства и Центробанка?

Утром во вторник, выступая на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, глава комитета Таир Миркишили заявил, что в Азербайджане будет оказана поддержка бизнесменам в связи с коронавирусом. Он отметил, что в договорах имеется специальный пункт о форс-мажоре, но в него не входит распространение эпидемии.

«Минвал» обратился за комментариями к экономическому эксперту, члену партии ReAl Натигу Джафарлы:

– В частности, мы предлагаем объявить налоговые каникулы многим отраслям, в первую очередь, туристическим компаниям, так как именно они больше всех страдают от эпидемии коронавируса. Далее: страдают заведения общепита – кафе, рестораны, пабы – то есть все те места общественных гуляний, владельцев которых обязали закрыть свои заведения в связи с пандемией коронавируса.

Не лишним будет отметить еще один момент: если правительство приказывает бизнесменам «что-то сделать», оно обязательно должно взамен что-то дать, так как бизнес не обязан в нынешней ситуации слепо следовать госзапрету, ведь в стране не объявлено чрезвычайное положение, иначе в таком случае закон регулировал бы все эти вопросы. В Азербайджане официально ЧП не объявлено, и поэтому бизнес от запретов сильно страдает. Для того, чтобы остановить разрушительный процесс, правительству следует объявить налоговые каникулы как минимум до конца года. Кроме того, арендаторы тоже должны понять, что если они будут требовать сумму арендной платы в том же объеме, что и до пандемии, то многие объекты просто закроются, и они потеряют гораздо больше, нежели если бы сейчас пошли на уступки в вопросе снижения выплаты арендных плат. Как видите, это тоже очень важный момент, который необходимо как можно скорее решить.

Теперь о кредитах. Это очень важный аспект, так как потребительское кредитование у нас в стране очень высокое (почти 50%), и граждане, берущие кредиты, ежемесячно выплачивали порядка 50 процентов из суммы своей зарплаты на погашение долгов. Я думаю, что в этом вопросе тоже должны быть уступки. Но существует еще одна проблема: основные кредиторы – частные банки, и каким-то образом они захотят взять компенсацию за то, что правительство может объявить каникулы в связи с выплатами процентов хотя бы по кредитам. Для этого правительство и Центробанк должны всячески стимулировать коммерческие банки, ведь они не должны пострадать. Сами понимаете, что банки добровольно на снижение процентов и смягчение условий не пойдут, так как коммерческие банки живут за счет процентов от кредитования. И если банки эти не будут получать проценты по кредитам, то заявят о вынужденном закрытии своих филиалов, сокращении своих работников (а в этой сфере работает около 12 тысяч человек). Зачем нужны такие проблемы? А потому банки эти должны тоже получить какие-то стимулирующие шаги от Центробанка, чтобы у них, в свою очередь, было так же желание пойти на встречу своим клиентам. И потому правительству и Центробанку нужно договориться с коммерческими банками о выдаче кредитов под низкий процент. Кстати, сегодня весь мир в связи со сложившейся ситуацией идет именно по такому пути, европейские и американские центральные банки буквально кидают деньги на бизнес, как говорится, «с вертолета», чтобы бизнес этот мог как-то остаться на ногах. А потому и наш Центробанк должен обязательно предпринимать шаги в этом направлении, дабы стимулировать банки: например, предложить компенсацию за просроченные проценты по кредитам, можно выдавать под низкий процент так называемые «длинные деньги», то есть большие объемы денег на длительное количество времени. Тогда банки пойдут навстречу, и благодаря вышеперечисленным мерам переждут кризис. Но если этого не случится, я не думаю, что коммерческие банки своей инициативой и своими силами могут пойти на встречу кредиторам. Но проблема есть еще и в другом: если даже правительство и Центробанк не предпримут никаких экстренных мер, через пару месяцев у нас в стране снова вырастет количество проблемных кредитов, и в конце концов, правительству придется эти вопросы решать. Но вот только плата за решение будет еще более высокой. Можно сегодня уже решить эту проблему, чтобы она не стала неуправляемой. Согласитесь, лучше решить проблему сегодня, и за, скажем, 100 тысяч, чем завтра – и за миллион.

Что касается пункта о форс-мажоре в договорах, то тут следует дождаться решения Кабмина о том, что все договора, заключенные с клиентами, соответствовали этому форс-мажору, то есть эпидемия автоматически вписалась бы туда, или же со всеми клиентами надо заново переписать договора. А эта процедура займет больше времени, ресурсов и сил, как вы сами понимаете. А потому лучше заранее дописать во все договора в форс-мажорную графу и эпидемию в том числе. Тем более, что существует международная практика: банкам не надо из-за одного пункта, тем более априори являющегося форс-мажором, обновлять договора с сотнями тысяч клиентов.

Minval.az