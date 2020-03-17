«В Борьбе с коронавирусом очень важна слаженная работа правительства и общественности».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на заседании Комитета по труду и социальной политике сказал председатель Комитета Муса Гулиев.

М.Гулиев сказал, что в этой ситуации действия правительства адекватны событиям: «Проводятся все мероприятия для возвращения наших сограждан из стран, где распространился коронавирус, помещения их в карантин и изоляции. Каждый гражданин должен соблюдать инструкции Оперативного штаба. У нас есть все средства для медицинской профилактики. Я прошу Оперативный штаб и СМИ, чтобы они информировали население 5-10 раз в день. В этом случае не останется места для фейковых новостей. Сегодня просветительские работы в нашей стране в связи с коронавирусом находятся на высоком уровне.

Однако в поведении общественности наблюдается биполярность. На одном полюсе паника, ажиотаж, на другом – безразличие. Население просто должно следовать инструкции Оперативного штаба. Вызывает опасения, когда лица, не являющиеся врачами, дают советы в связи с вирусом. Поэтому я призываю всех пользователей соцсетей, чтобы непрофессионалы не писали свои советы».

М.Гулиев отметил, что самый эффективный способ борьбы с вирусом заключается в том, чтобы избегать контактов с больными: «Нежелательно, чтобы без особой необходимости собиралось много людей в одном месте. Давайте, будем считать, что мы в условиях войны. Мы должны защищать друг друга, своих родных. В то же время, целесообразно пользоваться дезинфицирующими растворами на рабочем месте. Для осуществления этих мер нужно внести изменения в законодательство. На рабочих местах следует принять решение об отстранении от работы сотрудников на 2 недели с сохранением зарплаты и отправке в социальный отпуск. Нужно ввести надбавки к зарплате и выплачивать премии медицинским работникам».

Minval.az