Согласно правилам, введенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, в рамках мер по борьбе с распространением инфекции коронавируса (COVID-19), в настоящее время запрещен въезд и выезд лиц и легковых транспортных средств из Грузии и Ирана, сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Данные ограничения также будут применяться с 18 марта на таможенно-пограничных пунктах пропуска, расположенных на границе с Россией.

Учитывая многочисленные обращения в ГТК, отмечается, что эти ограничения касаются только пассажиров и легковых автомобилей. На проезд грузовых транспортных средств нет никаких ограничений.

Транспортные средства, прибывающие в Азербайджан из Ирана, где коронавирус широко распространен, после дезинфекции в несколько этапов направляются в специальный терминал на прилегающей к границе территории. Грузы в терминале выгружаются из транспортных средств регистрационного знака Азербайджана и отправляются в пункт назначения.

Движение транспортных средств, перевозящих транзитные грузы, на территории страны осуществляется в сопровождении Государственной дорожной полиции.

Грузовые транспортные средства, направляющиеся в другие страны, после проведения дезинфекционных работ следуют дальше.

В настоящее время Государственный таможенный комитет работает в усиленном режиме, предпринимаются все необходимые шаги для обеспечения легкой, беспрепятственной и быстрой торговли.

Также доводится до сведения участников внешней торговли, что в связи с праздником Новруз во всех таможенных отделениях с 20 марта включительно таможенное оформление будет осуществляться непрерывно.

Minval.az