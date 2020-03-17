В Азербайджане выявлено 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Эти лица, помещены в больницы особого режима, находятся под наблюдением врачей. Они чувствуют себя нормально, состояние их здоровья оценивается как стабильное.

Об этом говорится в заявлении Оперативного штабе при Кабинете министров.

Штаб призывает граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, принимая во внимание глобальную пандемию и широкое распространение вируса.

Minval.az