В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд по уголовному делу Агаева Ильгара Аршад оглу, Ибрагимова Сахиля Фархад оглу, Мамедова Намига Натиг оглу, обвиняемых в финансировании терроризма.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева был зачитан приговор.

Согласно приговору Сахиль Ибрагимов и Ильгар Агаев осуждены на 12 лет, Намиг Мамедов на 11 лет лишения свободы.

Служба госбезопасности установила тайное финансирование лиц, совершивших в составе религиозной экстремистской преступной группировки теракты во время вооруженных конфликтов за пределами Азербайджана.

В Службе госбезопасности было возбуждено уголовное дело по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе), 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджана) Уголовного кодекса, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Было установлено, что граждане Азербайджана Агаев Ильгар Аршад оглу, Ибрагимов Сахиль Фархад оглу, Мамедов Намиг Натиг оглу и другие с октября 2017 года с целью обеспечения преступной деятельности членов террористической организации, участвующей в вооруженных конфликтах в Сирии, вступили в связь с близкими участников вооруженных конфликтов и обеспечили отправку различными путями членам организации, действующей на территории Сирии, денежных средств на общую сумму в 500 тысяч долларов. Указанные лица были привлечены к уголовной ответственности. Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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