В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства 16 марта осуществил еще один чартерный рейс Баку-Стамбул-Баку для возвращения граждан Азербайджана, оставшихся на территории Турции.

Этим самолетом из Стамбула, который приземлился в Баку в 22:04 по бакинскому времени, были доставлены на родину 237 граждан Азербайджана.

Напомним, что ранее, 15 марта, из Стамбула в Баку было доставлено 474 гражданина Азербайджана.

Minval.az