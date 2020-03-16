Глава «Лукойла» Вагит Алекперов купил акции компании на 950 млн рублей, увеличив свою долю до 3,11% с 3,08%. Об этом говорится в сообщении компании.

Дата, с которой изменилась доля Алекперова в уставном капитале, — 13 марта 2020 года.

Акционеры «Лукойла» на внеочередном собрании 3 декабря 2019 года утвердили решение об уменьшении уставного капитала до 690 млн обыкновенных акций путем приобретения 25 млн бумаг. В ноябре 2018 года уставный капитал «Лукойла» в результате погашения казначейских акций был уменьшен до 715 млн акций.

Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются глава компании Вагит Алекперов, Леонид Федун, структуры ИФД «Капиталъ» и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus.

Ранее Алекперов говорил, что рассчитывает сохранить свою долю в нефтяной компании. Планировалось, что после погашения казначейских акций «Лукойла» пакет Алекперова в компании составит порядка 30%, а Федуна — 10%.

Minval.az