Вопреки всем поручениям некоторые недостойные главы исполнительной власти позорят как себя, так и нашу власть.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев, принимая министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

«Очень серьезный характер носит еще один вопрос. В результате резкого падения цен на нефть мы, естественно, существенно сократили государственные инвестиции. В результате этого вырос уровень безработицы. Это естественно. Государство задействует все механизмы для сохранения безработицы на низком уровне. Если мы увидим, что где-то в частном секторе работы сокращаются, то, конечно, государство по моему указанию сразу же должно сказать свое слово. С 2015-2016 годов по моему поручению были созданы оплачиваемые общественные работы. Основная причина создания этих мест — трудоустройство граждан, оказавшихся без работы. По моему указанию число граждан, охваченных данной программой, с каждым годом увеличивалось, по последним данным, необходимо было создать 38 тысяч оплачиваемых рабочих мест», — сказал глава государства.

По его словам, в государственном бюджете на эти цели предусмотрены десятки миллионов манатов.

«Я дал указание строго контролировать данный вопрос. В частности, поступающие из регионов сигналы, конечно, способствовали применению этого контроля, так как порой заработная плата людям не выплачивалась, платежные карты незаконно отбирались, присваивались главами исполнительной власти и пр. Эти сигналы были серьезно рассмотрены. В отношении лиц, совершивших эти и подобные преступления, были применены строжайшие меры наказания. Я предупреждал представителей всех местных исполнительных органов. В настоящее время некоторые из них привлечены к ответственности», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате проведенных специальных операций их преступления были полностью доказаны.

«Конечно, в настоящее время идет следствие, будет судебный процесс, но видеоизображения отчетливо все показывают. Эти позорные кадры, позорное поведение – большое пятно для нас. Я оказал доверие этим людям. Я назначил их на должности и, назначая, дал многие поручения и рекомендации. Важнейшими среди них были: работай добросовестно, не бери взяток, не проявляй грубость к гражданам, не будь высокомерным, будь опорой гражданам, объезжай села, будь к контакте с людьми. Но что мы видим? Видим, что вопреки всем поручениям некоторые недостойные главы исполнительной власти позорят как себя, так и нашу власть. Их низкие поступки стали объектом общественного осуждения. Они грабили государственную собственность, притесняли предпринимателей, получали у них мзду, брали деньги за каждое назначение, получали ежемесячную мзду с директоров школ, больниц – это бессовестно, и они ответят за эти преступления», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что государство создает для безработных граждан условия, чтобы они зарабатывали.

«Это небольшая сумма, на уровне минимальной заработной платы. В настоящее время минимальная заработная плата увеличилась, поэтому эти граждане получают больше. Но в некоторых случаях эти деньги присваиваются. Или же о преступлении в Нефтчалинском районе мне сообщили, что он заставлял работать как рабов, слуг в своем хозяйстве 73 человека, обеспеченных оплачиваемой работой. Что это такое? Он кто – ага, бек, хан? Сегодня вся страна ненавидит его за позорные поступки, позорные поступки таких, как он. Пусть все знают, что дело этим не закончится. Случилось первое происшествие – не сделали выводы, второе – не сделали. Сколько людей надо арестовать, чтобы они отказались от грязных деяний», — сказал глава государства.

По его словам, этот процесс будет продолжаться, и пусть это послужит уроком для всех.

«Поэтому по этим позорным фактам будут приняты еще более строгие меры.Я дал вам указание, чтобы ваше министерство провело очень серьезный мониторинг, учет. Мне также известно, что когда вы приступили к применению данного учета, то столкнулись с большим сопротивлением со стороны местных исполнительных органов. Против вас были совершены провокации, одновременно в печати стали проводиться грязные кампании. Нам хорошо известны заказчики этой кампании. Им нет места среди нас. Поэтому министерство должно полностью взять под контроль всю эту работу», — сказал глава государства.

Minval.az