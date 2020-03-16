Будут проведены государственные проверки в частных медицинских учреждениях субъектов предпринимательства.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в изменении в закон «О прекращении проверок в сфере предпринимательства».

Согласно изменению, государство сможет проводить проверки в частных медицинских учреждениях.

Отметим, согласно закону «О прекращении проверок в сфере предпринимательства», проверки, проводившиеся с 1 ноября 2015 года в сфере предпринимательства в Азербайджанской Республике, прекращены до 1 января 2021 года.

Minval.az