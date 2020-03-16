Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о совершенствовании управления в системе особой государственной безопасности.

Согласно распоряжению президента, упраздняется Специальная государственная служба охраны Азербайджана, на ее базе создаются три структуры: Служба безопасности президента, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности и Государственное агентство по охране стратегических объектов.

Другим распоряжением президента, главой новой службы назначен Бейляр Эюбов.

Minval.az