В соответствии с неотложными мерами, осуществляемыми в рамках борьбы с коронавирусом в Азербайджане, изменены сроки приема документов в высшие и средне-специальные учебные заведения.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), первоначально планировалось провести прием документов с 16 марта по 14 апреля.

В соответствии с изменением, планируется провести прием документов в высшие и средне-специальные учебные заведения на базе полного среднего образования (11 лет) с 30 марта по 27 апреля. Абитуриентам, которые должны представить заявления в Комиссии по приему документов, будет предоставлена дополнительная информация о списке и графике работы комиссий.

Во избежание отрыва от учебы абитуриентам и родителям рекомендуется в ходе вынужденного перерыва, возникшего в учебном и экзаменационном процессе, пользоваться в домашних условиях услугой «визуальный урок», предлагаемой на канале «Youtube» ГЭЦ и тестовым онлайн-экзаменом, проводимым на портале otk.az.

На «визуальных уроках» в формате видеороликов продолжительностью несколько минут предлагаются темы по предметам приемных экзаменов, начиная с V класса. Здесь приводятся разъяснения в связи с основными понятиями, темами. Пользование данными материалами бесплатное.

На портале Otk.az можно сдать тестовые экзамены по всем предметам.

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