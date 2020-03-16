Как известно, 5, 12 и 19 апреля 2020 года предусматривалось проведение выпускных экзаменов для учащихся 11-х классов средних общеобразовательных учреждений, а 16 марта-14 апреля – начало приема заявок в высшие учебные заведения и колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в соответствии с неотложными мерами, осуществляемыми в целях предотвращения угрозы заражения коронавирусом на территории Азербайджана, запланированные на указанные даты экзамены перенесены, а время приема документов в высшие и средние специальные учебные заведения было изменено.

Время проведения выпускных экзаменов 11-го класса, а также экзаменов, которые должны были состояться 9, 15 и 29 марта, будет определено в соответствии с решениями оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики и об этом общественность будет проинформирована заранее.

Прием документов в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования планируется провести с 30 марта по 27 апреля. Для тех, кто должен будет подтвердить свои заявки в комиссиях по приему документов (КПД), будет предоставлена дополнительная информация о списке КПД и сроках их работы.

Minval.az