Поступление нефти с первого танкера, закупленного у Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), ожидается на НПЗ в белорусском Мозыре «сегодня-завтра», второй танкер сырья от этой же компании в воскресенье прибыл в порт Одессы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Прибытие нефти, купленной у азербайджанской компании, на НПЗ в Мозыре ожидается сегодня — завтра. Второй танкер нефти, купленной также у Азербайджана, вчера пришвартовался в одесском порту «Южный» и стал на слив», — сказал Тищенко.

Minval.az