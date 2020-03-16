Посвящается памяти великой азербайджанской балерины Лейлы Векиловой

Заслуженный артист Азербайджана Самир Самедов, создающий яркие и характерные образы злых гениев на сцене — совершенная противоположность этим образам в жизни. Перемена была настолько разительная, что я не заметила его, когда подходила к гримерке, где и должно было состояться наше интервью.

Всякий раз, когда после спектакля я шла в волшебный мир закулисья, чтобы поздравить артистов, Самир словно испарялся в воздухе: его не было нигде. Оказывается, причина – в костюме и гриме, создающими образ Зла, возведенного в степень абсолюта. А так как я никогда не видела С. Самедова в образе обычного человека, (то есть без грима), я ожидала, что моим собеседником будет тип, надменно поднимающий брови, скупой на фразы, и холодно кивающий в случае согласия с моими вопросами. Отчаявшись искать профайл Самедова в «Инстаграме» и «Фейсбуке», я уже приготовилась было к среднестатистическому разговору с любимчиком публики, да к тому же еще и обладателем скверного характера.

Но каково же было мое удивление, когда я увидела симпатичного и улыбчивого молодого человека, любезно предложившего мне присесть поудобнее. Если честно, говорить с артистами всегда нелегко, так как они – люди особенные: востребованные, избалованные публикой, щедро дарящей цветы и бурные овации. Но только не в случае с Самиром Самедовым, приятно удивившим откровениями. А потому и интервью с этим интересным собеседником Minval.az публикует в форме цитат.

Гороскоп

29 января, Водолей-Коза, любимые цвета – все оттенки голубого, зеленый, красный. Нелюбимые цвета – желтый, оранжевый.

Увлечения:

Флористика

Характер:

Фаталист, твердо уверовавший в теорию бумеранга, одинаково возвращающегося в виде Добра и Зла.

Девиз:

Вечная благодарность тем, кто делает нас личностями.

Ангел-хранитель:

Народная артистка Лейла ханум Векилова (навсегда).

Об Ангеле-хранителе

— Лейла Векилова… Все, что я делаю в жизни, все, что когда-либо случалось со мной хорошего, все, чего я добился – это все она. Я — ее последний и самый любимый ученик. Лейла Векилова для меня – жизнь, смысл, сцена… Я хранитель ее архива, в котором 2735 фотографий, баснословная балетная библиотека. Обо всем этом упомянуто в фильме, который я снял к 90-летию Лейлы ханум.

Фильм размещен на Ютьюбе и называется он «Лейла Векилова: крылатые воспоминания». Она была человеком постигающим, любознательным, читала буквально всё – начиная от технической литературы, заканчивая беллетристикой и детективами. Она была мудрой. Мудрее ее я никогда не встречал человека. И добрее ее никого не встречал. Лейла ханум больше 40 лет жила в «Монолите», но на доме этом до сих пор нет ее памятной доски. Она великая. Она единственная. Второй такой величины в азербайджанском балете больше никогда не будет. Хороших было много, и дай Бог, что они все время будут. Но такой исключительной балерины больше не будет уже никогда. Лейла ханум с самого детства видела во мне себя. И потому я был избранным, но она мне этого никогда не показывала. Это стало ясно, когда она ушла из жизни… Ее слова стали передавать мне разные люди, говорили, что она любила меня как сына. Я и сам это понимал… В каждый свой день рождения 23 января я получал от нее подарки: плюшевых мишек, какую-то одежду… До сих пор все это у меня хранится: из одежды я уже давно вырос, все заношено до дыр… Но я храню все, что Лейла ханум мне дарила, хочу, чтобы она как можно дольше была со мной. У Андре Моруа есть прекрасная фраза: «Мертвые не мертвы до тех пор, пока их благоговейно воскрешают живые». И потому пока я жив, ей гарантировано БЕССМЕРТИЕ.

О воспоминаниях

— Шотландия, 1995 год, Абердин. Фестиваль. Второй курс училища и моя первая загранпоездка. В составе – 4 девочки, в том числе и Камилла Гусейнова. И всего один парень – я. Разместились в студенческом городке, в общежитии. Лейла ханум ежедневно будит меня в 7 утра и тащит на прогулку в парк. Я хочу спать, но она настаивает: это стало правилом. Но сколько прелести было в этих прогулках! Я иду босыми ногами по росе, она – рядом, опираясь на мою руку. И мы говорим, говорим… О самом сокровенном, о том, о чем никогда не позволяли говорить себе все эти годы в училище, на уроках, во время репетиций. И так продолжалось каждое утро, в течении двух недель…

Про образы и реальность

— На самом деле Ротбарт в «Лебедином озере» — образ характерный и очень сложный. Черное зло – мощная энергия, трансформирующаяся в различные формы: филин, коршун, человек. Злой гений. С 1997 года танцую в «Лебедином озере». За это время я перетанцевал этот спектакль абсолютно со всеми. Бессменно.

Партию Ротбарта со мной делала ныне покойная Чимназ Бабаева. Я был единственным, кто с ней попрощался. Мы общались на протяжении 20 лет. Она была абсолютно закрытым человеком из-за трагической судьбы.

О любви к искусству

— С раннего детства меня тянуло в искусство. И дорога в этот яркий загадочный мир для меня начиналась с детского сада, где я устраивал представления, в том числе и кукольные спектакли. Но впереди — всегда была музыка. Мой гений – Рахманинов, все его концерты. Мой гений – Бах, я практически вырос на его музыке. Да конечно есть еще Майлер, Дворжак, Моцарт, и другие, но Рахманинов и Бах для меня – это однозначно Вселенная.

О театре и карьере

— Дома никто не планировал, что я пойду в балет. У нас были соседи, работавшие в оперном театре, и они говорили моей маме: «Не хотите ли вы отдать Самира в балет? У него сложение подходящее. А в театре недобор». Это было в 1988 году. Признаюсь, я был очень ленивым, и терпеть не мог учиться, постоянно прогуливая занятия. И вот мы с мамой идем в хореографическое училище, я вижу скульптуру балерины, которой уже нет, и я говорю маме: да, я хочу туда! Да, я действительно хочу туда. Помню, был конец августа, и набор уже закончился. Но меня взяли без какого-либо конкурса, сразу. За 5 дней до первого сентября.

О ненужности амбиций

— Меня никогда не интересовали амбиции, мне был интересен процесс. Я ничего не жду. Да, я заслуженный артист, но я к этому не стремился, все получилось само собой. Звание я получил уже в 30 лет, а ведь бывает, что звания получают артисты гораздо моложе меня по возрасту. Регалии – это неважно. Однозначно. Ни разу в жизни Лейла ханум Векилова не упоминала о званиях. А, тем не менее, когда она заходила в училище, все понимали: идет личность. Идет Векилова. И какие у нее погоны – было абсолютно неважно. И для меня это неважно. Ни в коем случае этим бравировать нельзя, так как не это показатель. Великая Майя Михайловна Плисецкая – мой кумир – придерживалась такой же позиции. Просто Плисецкая рождается раз в тысячу или даже в две тысячи лет.

О любви

— Кого я люблю? Екатерину Сергеевну Максимову. Она особенная, фарфоровая. Дважды в неделю я бываю на кладбище, где находятся дорогие моему сердцу могилы: Муслим Магомаев – моя Джомолунгма, и Лейла ханум. Кстати, в детстве меня могли поймать на вранье только в одном случае, когда говорили: «Поклянись Лейлой ханум». И я, который мог спокойно слукавить, присягнув чему угодно и даже поклявшись матерью и даже Богом, не мог склятвоприступничать, если клятва эта была связана с именем Лейлы Векиловой. Я не люблю слово ФАНАТ, по отношению к Лейле ханум оно какое-то неправильное. По отношению к ней есть только одно понятие: безумная любовь.

О вере

Я верю в Бога, но не посещаю храмов, не умею молиться… Это уже религия, но я говорю о вере. От религии я далек. Но верю во Вселенную. На самом деле, мы все придумали себе сами, мы страдаем от условностей, которые придумываем, понимаете? Мы сами себя разрушаем, сами себя восстанавливаем. А я так вообще «С в кубе», как говорила Лейла ханум: Самедов Самир Самед оглы – Сам Сам Сам. И поэтому добивайся всего сам, ни на кого не рассчитывай. Она ни в чем мне не помогала, когда я пришел работать в театр, она ни разу за меня слова не замолвила, и мне строго-настрого внушала: «Никогда ничего не проси, я тебе запрещаю. Дадут партию – танцуешь. Не дадут – дома молча рыдаешь в подушку. Мне говоришь. Но не более». Так и было. И каждый новый образ был для меня праздником, так как в моем творчестве легко ничего не происходило.

О сложности образования и профессии

— По общеобразовательным предметам у меня были абсолютные паяльники. Но уроки я прогуливал не из-за лености, я пропадал в репетиционном зале у старшеклассников. Пока другие грызли гранит науки, писали сочинения и диктанты, я напрашивался к старшеклассникам в зал, на урок по спецпредмету, тщательно повторяя после их вариации и сцендвижения.

— В театр оперы и балета я пришел в 1995 году, мы еще учились в училище. В стране в те годы была так называемая текучка, люди уезжали из Азербайджана. И нас уже зазывали в театр на постоянную работу, даже не как на производственную практику, где оттанцуешь один спектакль, а потом неопределенное время свободен, нет. Нас пригласили именно на постоянную работу. Сначала это был кордебалет. Лейла Векилова уже была заслуженной артисткой Азербайджана, она танцевала Жизель. А на следующий день вечером она танцевала в опере «Кёроглу» в кордебалете. Я перетанцевал весь кордебалете, в котором сильно выделялся, уж не знаю почему. И мои репетиторы постепенно стали меня поручать на первые партии. И самая первая из них – образ Ротбарта в «Лебедином озере».

О питании

— Диета? Да, есть, но она рассчитана на тех, кто склонен к полноте. У меня ее никогда не было. Я все ем. И картошку жареную, и хаш, без хлеба я вообще ничего не ем. Слава Богу, конституция моя мне позволяет есть все, что я хочу.

О настроении

— Настроение? О, да. Я – человек настояния, оно, к сожалению, отражается на близких. Но только не на работе. Тут однозначно строжайший контроль, никто не должен страдать. Понятно, что мои ученики могут заметить мое настроение, написанное, как говорится у меня на лбу, но я все равно веду себя так, чтобы ни на ком не срываться. Даже если кто-то спросит: а что случилось, я все равно отвечу – все нормально.

— Если в жизни ты – совершенная противоположность своих сценических образов – это вдвойне интересно. Представляете? Можно на сцене воплотить все свои фантазии, на которые не решаешься вне сцены: сделать зло, кому-то нагрубить. Выплеснуть все переполняющие тебя эмоции в роли. И тем оно и ценно, это зло.

— Настоящий я? Да, есть. Это «Мугам» Аливердибекова. Это я, настоящий Самир: с моими страданиями, чаяниями, переживаниями… Ну и Золотой Раб в «Шахеризаде» Фокина. А Ротбарт – это не я. В «Добре и зле» Зло – это не я. Ну не я. Партии выбирают не по характеру, а по возможностям артиста, с четом его темперамента, по данным и, конечно же, по внешнему виду. У каждого артиста есть свое амплуа. Редко какие артисты – балерина или танцовщик – могли бы танцевать ВСЁ и это ВСЁ и им бы подходило. Но было исключение: Лейла ханум Векилова. Она перетанцевала все образы, и везде была разная. И неповторимая.

— Черты, костюмы, грим – я все создаю сам. Правда, грим изначально мне помогла создать Лейла ханум. И хотя знаменитые Анатолий Урванцев и Константин Баташов тоже выходили в этом же образе, мой все же немного отличается.

О директоре:

— Я искренне благодарен лично Акифу Турановичу. За многолетнее филигранное воспитание меня как работника. Однозначно. Искренне. Он повидал много артистов – и великих, и не особо. Разных. Я благодарен Акифу Меликову за то, что он, зная о том, что я – человек далеко не легкий и капризный в чем-то, правильно и вовремя поддержал меня как профессионала. Поверьте, это дорогого стоит. Огромное ему спасибо за чуткость, понимание и поддержку.

О педагогике

— Лейла ханум сумела привить мне чувство «золотой середины». Это воспитание она внедрила в нас, своих учеников. К своим ученикам стараюсь подходить с чисто психологической точки зрения. Но однозначно – «зазвездившихся» нужно быстро возвращать в реальную плоскость, то есть, образно говоря, слегка «настучать по голове». Если это не помогает, тогда уже отхожу я – до того момента, пока человек не подойдет и не попросит прощения. К сожалению, во мне пряника гораздо больше чем кнута. Но если я вижу, что передо мной – посредственность, я просто отказываюсь заниматься с таким учеником.

О патриотизме:

— Патриотизм – это служить родному театры. Отдавать свои знания ученикам, делиться своим опытом в профессии. Это умение не просто отдать, а легко отдать и порадоваться. Среди моих учеников есть уже и заслуженные артисты: Джамия Керимова, именно она будет танцевать 29 марта в «Чернушке».

О «Чернушке»

— Я – режиссер-постановщик и хореограф данного спектакля. И либретто и музредакция — тоже мои. Я посвятил эту постановку Лейле ханум Векиловой, которая танцевала в «Чернушке» в 1965 году, тогда еще постановка был 3-актной. На титульном листе новой партитуры написано: «Посвящается памяти первой «Чернушки», Народной артистке СССР, моему великому педагогу Лейле Векиловой», выковавшей меня, выточившей меня так же как мастер Данила выточил свой Каменный Цветок.

И главный ее урок: если в зале даже будет всего один зритель – танцуешь так же, будто в зале полный аншлаг. И каждый раз отчаянно – как в последний раз.

Яна Мадатова

Minval.az