«Для того, чтобы уберечься от коронавируса, мы должны отказаться на время от некоторых привычек, таких как здороваться за руку и целоваться при встрече».

Об этом Modern.az заявил член оперативного штаба Кабинета Министров, главный инфекционист страны Джалал Исаев.

По его словам, так как коронавирус передается при тесном контакте, необходимо на время отказаться от рукопожатий и поцелуев при встрече:

«Рукопожатия и поцелуи способствуют передаче заболевания. От поцелуев обязательно надо отказаться».

По словам главного инфекциониста, особенно необходимо избегать контактов с лицами, с симптомами респираторных заболеваний:

«После того, как вы касались поручней в метро и автобусах или хватались за ручки в офисах, не касайтесь руками глаз, рта и носа. Нужно продезинфицировать руки спиртом, после чего вымыть с мылом».

Minval.az