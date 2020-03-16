«Вопрос отправки наших сограждан в Азербайджан, находится под контролем президента».

Об этом АПА сказал генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев.

Дипломат отметил, что сотрудники консульства и он сам лично в рабочие часы находятся в аэропорту: «Чартерными самолетами, прибывшими из Баку, мы отсылаем наших сограждан группами в Азербайджан. На основании поручений и указаний президента эта работа в Баку организована очень слажено, мы тоже не опаздываем со своевременной доставкой наших сограждан в аэропорты и их отправкой. Будем продолжать с той же точностью. Поэтому, просим наших граждан, которые хотят вернуться в страну, не прекращать контактов с Генеральным консульством, продолжать обращаться».

Отметим, в Стамбульскую зону охвата службы Генерального консульства Азербайджанской Республики входят города Измир, Бурса, Анталья, Эдирне, Текирдаг, Чанаккале, Маниса, Ушак, Айдын, Мугла, Коджаэли, Сакарья и другие крупные провинции.

Minval.az